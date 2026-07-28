В центре Мехико при стрельбе погиб 42-летний мужчина, ещё двое ранены

Стрельба в историческом центре Мехико днём 27 июля привела к гибели одного человека и ранению ещё двоих. Инцидент произошёл на пересечении улиц Республика Бразилия и Белисарио Домингес в районе площади Санто-Доминго, сообщает Секретариат гражданской безопасности Мехико.

В Мехико произошла стрельба. Видео © X / LuisCardenasMX / José Díaz

По данным ведомства, нападавшие открыли огонь по находившимся на месте людям, после чего скрылись на мотоцикле. Правоохранители начали отслеживать возможное перемещение подозреваемых с помощью системы видеонаблюдения.

Прибывшие сотрудники экстренных служб обнаружили 42-летнего мужчину без признаков жизни. Двум другим пострадавшим оказали помощь, после чего доставили в больницу. Место происшествия оцепили сотрудники полиции, а материалы передали представителю прокуратуры для проведения необходимых экспертиз. О задержании предполагаемых участников нападения пока не сообщалось.

Ранее в американском Сиэттле произошла стрельба во время гастрономического фестиваля в общественном центре Seattle Center. В результате инцидента два человека погибли, ещё как минимум пять получили ранения. Среди пострадавших оказались люди в возрасте от двух до 56 лет. Один из раненых находится в тяжёлом состоянии.