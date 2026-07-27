Не пропустила скорая — достал пистолет: Ночная разборка в Шушарах закончилась стрельбой

В Шушарах ночью произошёл конфликт между водителем легкового автомобиля и бригадой скорой помощи, который закончился стрельбой. После случившегося на место прибыли сотрудники полиции. Об этом стало известно 78.ru.

В Шушарах мужчина открыл стрельбу после конфликта с машиной скорой помощи. Видео © 78.ru

Инцидент произошёл около 2:40. По словам очевидцев, водитель чёрного Chevrolet Lacetti не смог разъехаться с автомобилем скорой помощи, после чего ситуация быстро переросла в конфликт. Мужчина выскочил из машины, подбежал к карете скорой, начал громко ругаться и попытался попасть внутрь салона. Во время перепалки он также повредил припаркованный рядом автомобиль.

Местные жители рассказали, что водитель кричал, будто спешит к своему ребёнку-инвалиду. После этого он вернулся к своей легковушке, достал пистолет и дважды выстрелил. Медики сразу же обратились в полицию. Правоохранители оперативно прибыли на место, опросили свидетелей и приступили к поискам подозреваемого. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Ростове-на-Дону полицейские задержали двух мужчин, устроивших конфликт со стрельбой возле элитного ресторана в Кировском районе. Словесная перепалка началась внутри заведения, а затем продолжилась на улице, где переросла в драку с применением травматического оружия.