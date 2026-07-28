США устроили демарш против Франции на заседании Совбеза ООН

Дипломаты США вышли из зала на время выступления представителя Франции. Демарш произошёл на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Во время французской речи места американской делегации за столом Совбеза оставались пустыми. После завершения выступления представители США вернулись в зал. Заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негреа объяснил действия делегации протестом против позиции Парижа. Он обвинил Францию в попытках читать другим государствам нотации по украинскому конфликту и вопросам прав человека.

«Именно поэтому мы вышли на время выступления Франции», — заявил Негреа.

Поводом стала публикация французского представительства при ООН в Женеве. Она касалась продления полномочий верховного комиссара организации по правам человека Фолькера Тюрка.

Во время голосования США и Россия выступили против продления его полномочий ещё на четыре года. Франция поддержала это решение. После голосования французские дипломаты заявили, что Вашингтон утратил прежнюю роль в защите прав человека.

Ранее Совет Безопасности ООН не смог согласовать общее решение по ситуации вокруг Ирана. Заместитель главы МИД России Александр Алимов сообщил, что Москва разочарована итогами обсуждений. По его оценке, заседания последних месяцев не помогли перевести конфликт в политико-дипломатическое русло. Дипломат отметил, что некоторые страны поддерживают направленные против Тегерана инициативы и не проявляют интереса к переговорам. По этой причине Россия пока не вынесла на голосование совместный с Китаем проект резолюции, который стороны представили Совбезу в апреле.