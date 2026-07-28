9-летний мальчик сел за руль и врезался в припаркованную машину в Приамурье

Девятилетний мальчик получил травмы в ДТП, когда управлял автомобилем. Авария произошла в Белогорске Амурской области. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

«В Белогорске на пер. Итикутский несовершеннолетний, управляя автомобилем Toyota Probox, не обеспечил постоянный контроль над движением транспортного средства», — говорится в сообщении.

Машина съехала с проезжей части и врезалась в стоявший автомобиль Toyota Crown Athlete. В результате столкновения мальчик получил телесные повреждения.

Ранее сообщалось, что в Дагестане возбудили уголовное дело после гибели 13-летней девочки из ХМАО. Авария произошла в селе Хазар Дербентского района. Жительница Москвы за рулём Kia сбила подростка, которая находилась на обочине. Девочка умерла на месте от полученных травм. Следователи квалифицировали дело как нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Прокуратура Дербента взяла расследование под контроль.