Дуда снова попался: Вован и Лексус раскрыли, как разыграли экс-президента Польши

Известные пранкеры Вован и Лексус рассказали РИА «Новости» о двух розыгрышах бывшего президента Польши Анджея Дуды. Они отметили, что при таких звонках не существует гарантированной схемы успеха.

По словам Владимира Кузнецова и Алексея Столярова, иногда приходится менять план прямо во время разговора.

Первый раз они связались с Дудой после его победы на выборах, представившись генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем. Во время разговора стороны обсуждали различные темы, а также вспомнили польскую водку «Зубровка».

Второй розыгрыш произошёл, когда Дуда занимал пост президента Польши. Сначала пранкеры попытались дозвониться ему от имени премьер-министра Литвы, но польский лидер отказался от разговора.

После этого они вышли на связь от имени президента Франции Эмманюэля Макрона. По словам Вована и Лексуса, Дуда согласился на беседу и сделал ряд откровенных заявлений.

Пранкеры добавили, что после раскрытия розыгрыша польские СМИ высмеяли президента, отметив, что он попался на их уловку уже во второй раз.

Ранее Life.ru писал, что бывший президент Польши Анджей Дуда вместе с супругой Агатой Корнхаузер-Дудой создал консалтинговую компанию Andrzej Duda PAAD. Фирма будет заниматься управленческим консультированием, включая стратегическое планирование и помощь бизнесу в повышении эффективности. Дуда возглавит оперативное управление компанией, а его супруга станет совладельцем и инвестором.