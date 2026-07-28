Кутузов ожил в нейросети: В России сняли первый фильм, где ИИ сделал всё сам

В 2026 году в российский прокат может выйти первый отечественный фильм, полностью созданный с помощью искусственного интеллекта. Картина посвящена полководцу Михаилу Кутузову. Об этом ТАСС сообщил автор сценария и режиссер ленты Константин Кузнецов.

«Это пока первая работа, сделанная полностью с искусственным интеллектом. Во всяком случае, в России точно. <…> Это наша скромная попытка снова возродить интерес к истории», — сказал он.

В картине с помощью технологий ИИ были воссозданы более 50 известных произведений живописи. Создатели рассчитывают таким образом привлечь внимание зрителей к отечественной истории. Продолжительность фильма составит около 40 минут. Сейчас команда занимается оформлением необходимых документов для выхода картины и обсуждает премьеру с несколькими онлайн-кинотеатрами.

Режиссёр отметил, что одной из главных сложностей стало получение прокатного удостоверения — ранее фильмы, полностью созданные искусственным интеллектом, в российский прокат не выпускались. При работе над проектом авторы консультировались с фондом имени М. И. Кутузова, чтобы максимально точно передать историческую эпоху. Выход фильма ожидается летом — осенью 2026 года.

Ранее Life.ru писал, что искусственный интеллект научился оценивать риск болезни Альцгеймера по снимкам сетчатки. Алгоритм проанализировал данные более 40 тысяч человек и обнаружил связь между состоянием глазного дна и скрытыми процессами старения нервной системы.