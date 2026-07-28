Первый в мире судебный ИИ заработает в Абу-Даби в сентябре

Судебный департамент Абу-Даби официально анонсировал запуск инновационной ИИ-платформы, предназначенной для поддержки принятия правовых и судебных решений. Согласно информации агентства WAM, система будет функционировать под строгим контролем операторов-людей.

Внедрение технологии начнется в сентябре текущего года и будет проходить поэтапно в течение полутора лет с целью оптимизации судебных процессов и повышения точности выносимых вердиктов.

Вице-президент и заместитель премьер-министра ОАЭ, глава администрации президента шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян отметил, что внедрение данной платформы подтверждает приверженность страны курсу на цифровизацию правосудия, где инновации выступают ключевым инструментом повышения оперативности и качества судебных процессов.

Ранее в Канаде мать подала в суд на OpenAI и её гендиректора Сэма Альтмана, утверждая, что чат-бот ChatGPT подтолкнул её 24-летнюю дочь к самоубийству. По словам Кристи Кэрриер, её дочь Элис неоднократно делилась с чат-ботом мыслями о суициде, однако системы безопасности компании ни разу не распознали опасности. Женщина заявила, что искусственный интеллект фактически взял на себя роль доверенного лица и психотерапевта, будучи неспособным безопасно общаться с ребёнком.