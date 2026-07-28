Забыл удалить подсказку: Канадский депутат спалился с ИИ прямо на трибуне

Канадский депутат Билл Оливер выдал использование нейросети прямо во время выступления. Политик вслух прочитал служебную фразу, которая осталась в подготовленном тексте.

Канадский депутат зачитал во время речи служебную фразу ИИ. Видео © X/ Society Unveiled

Представитель законодательного собрания провинции Нью-Брансуик произносил речь о работе местного правозащитного ведомства. В какой-то момент он неожиданно перешёл к пояснению, похожему на ответ ИИ-чатбота.

«Вот более плавная версия этого раздела, звучащая как полноценная законодательная речь, а не как набор коротких тезисов», — спокойно произнёс Оливер.

На оговорку чиновник никак не отреагировал. Он продолжил выступление так, словно в его словах не было ничего необычного. Запись разошлась по социальным сетям. Пользователи предположили, что речь подготовили с помощью нейросети, а служебную подсказку перед выходом на трибуну просто забыли удалить.

Российские чиновники тоже всё чаще используют нейросети при подготовке контента. В июле власти нескольких регионов раскритиковали за дорогостоящие ИИ-ролики с главами городов в образах супергероев и заметными ошибками генерации.