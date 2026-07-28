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Регион
28 июля, 10:58

Более 80 обращений поступило в прокуратуру после ракетной атаки ВСУ на Киров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tatiana_Panova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tatiana_Panova

После недавней атаки ВСУ на промышленный объект в Кирове жители региона проявили активную гражданскую позицию. Как сообщил на совещании у губернатора зампрокурора области Сергей Хлопунов, на специальную горячую линию прокуратуры поступило 85 обращений. Большая часть из них касалась компенсаций за ущерб имуществу и автомобилям. При этом многие кировчане звонили не только с вопросами, но и с предложениями стать донорами или волонтёрами, чтобы помочь пострадавшим, что, по словам Хлопунова, говорит о высокой консолидации общества.

«[Люди обращались с предложениями] об оказании помощи потерпевшим: донорство, волонтёрство — это свидетельствует о том, что люди сплотились вокруг трагедии», — рассказал Хлопунов.

Пострадавшим при атаке на предприятие в Кирове выплатят компенсации
Пострадавшим при атаке на предприятие в Кирове выплатят компенсации

Утром 24 июля промышленный объект в Кирове подвергся ракетному удару. Трагедия унесла жизни пяти человек, ещё 27 получили ранения. На данный момент 12 пострадавших находятся под наблюдением врачей, пятеро из них — в реанимации. Возникший на территории предприятия пожар был оперативно ликвидирован. В близлежащих жилых домах взрывной волной выбило стекла, однако несущие конструкции не пострадали, и здания остаются пригодными для жилья; сейчас ведется остекление. В связи с произошедшим в регионе был объявлен трёхдневный траур.

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Наталья Демьянова
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