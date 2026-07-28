Пострадавшим при атаке на предприятие в Кирове выплатят компенсации

В Кировской области утвердили размеры компенсаций пострадавшим и семьям погибших при ракетном ударе по предприятию. Параметры выплат озвучил председатель регионального правительства Михаил Сандалов на совещании у губернатора Александра Соколова.

«С 27 июля организована индивидуальная работа с пострадавшими. Гражданам будет выплачено: за тяжкий вред или средней тяжести вред — 627 тыс. рублей на человека, лёгкий вред — 313,5 тыс. рублей на человека», — сказал Сандалов.

На утро 28 июля уже поступило 17 обращений. Десять пострадавших проходят амбулаторное лечение, ещё семеро находятся в центре травматологии. Выплаты планируют начать не позднее конца следующей недели.

Отдельные компенсации предусмотрены за повреждённое имущество. За частично утраченные предметы первой необходимости заплатят 78 375 рублей, за полностью утраченные — 156 750 рублей. Юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут получить по 300 тысяч рублей. Средства направят городу из резервного фонда правительства.

Родственникам погибших уже начали перечислять единовременные выплаты в размере 1 567 500 рублей. Из 15 членов семей, имеющих право на помощь по всем пяти жертвам, девятерым деньги перевели 27 июля на общую сумму свыше 4,7 миллиона рублей. Остальные шесть человек проинформированы о порядке получения средств, один из них уведомлён письменно в связи с проживанием в другом регионе.