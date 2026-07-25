В Кировской области объявили трёхдневный траур после атаки ВСУ на предприятие

Власти Кировской области объявили трёхдневный траур после атаки ВСУ на одно из предприятий региона. Дни памяти погибших пройдут 25, 26 и 27 июля, сообщил губернатор Александр Соколов.

По словам главы региона, уже подписан соответствующий указ. На время траура в области приспустят региональные и муниципальные флаги, а телерадиокомпаниям рекомендовано отказаться от показа развлекательных программ.

Кроме того, в регионе временно отменят спортивные, культурные и другие массовые мероприятия. В местах большого скопления людей будут усилены меры безопасности.

Соколов также сообщил, что семьи погибших получат по 1,5 миллиона рублей. Пострадавшим окажут необходимую помощь, а Кирову дополнительно выделят средства на восстановление жилых домов, предприятий и социальных учреждений, повреждённых в результате атаки.