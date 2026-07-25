В Кировской области объявили трёхдневный траур после атаки ВСУ на предприятие
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Власти Кировской области объявили трёхдневный траур после атаки ВСУ на одно из предприятий региона. Дни памяти погибших пройдут 25, 26 и 27 июля, сообщил губернатор Александр Соколов.
По словам главы региона, уже подписан соответствующий указ. На время траура в области приспустят региональные и муниципальные флаги, а телерадиокомпаниям рекомендовано отказаться от показа развлекательных программ.
Кроме того, в регионе временно отменят спортивные, культурные и другие массовые мероприятия. В местах большого скопления людей будут усилены меры безопасности.
Соколов также сообщил, что семьи погибших получат по 1,5 миллиона рублей. Пострадавшим окажут необходимую помощь, а Кирову дополнительно выделят средства на восстановление жилых домов, предприятий и социальных учреждений, повреждённых в результате атаки.
Напомним, ВСУ атаковали ракетами одно из предприятий Кирова. Последствия оказались трагические — погибли шесть человек, ещё 26 пострадали. Возникший пожар после атаки удалось оперативно потушить. Двенадцать человек, пострадавших при ракетном ударе, остаются в больницах. Один пациент находится в крайне тяжёлом состоянии, ещё двое — в тяжёлом.
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