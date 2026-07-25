Жители Кирова несут цветы к проходной завода, атакованного ракетой ВСУ

В Кирове у центральной проходной предприятия, накануне подвергшегося ракетному обстрелу со стороны украинских ВС, возник импровизированный мемориал. Горожане несут туда цветы и лампады.

В настоящий момент в стационарах остаются 12 пострадавших. В регионе объявлен трёхдневный траур, который продлится 25, 26 и 27 июля.