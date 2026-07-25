Жители Кирова несут цветы к проходной завода, атакованного ракетой ВСУ
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В Кирове у центральной проходной предприятия, накануне подвергшегося ракетному обстрелу со стороны украинских ВС, возник импровизированный мемориал. Горожане несут туда цветы и лампады.
Украинские войска нанесли ракетный удар по кировскому предприятию утром в пятницу. В результате атаки погибли шесть человек, ранения получили 26 граждан. Возникший на объекте пожар удалось оперативно потушить.
В настоящий момент в стационарах остаются 12 пострадавших. В регионе объявлен трёхдневный траур, который продлится 25, 26 и 27 июля.
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