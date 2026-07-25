Один пострадавший при ударе ВСУ по Кирову остаётся в крайне тяжёлом состоянии

Один из пострадавших при ударе по предприятию в Кирове остаётся в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Состояние одного из пострадавших — крайне тяжёлое, врачи борются за его жизнь», — заявил представитель Минздрава.

Ракетная атака произошла утром в пятницу. Губернатор Кировской области первоначально сообщил о шести погибших и 26 раненых. В регионе объявили трёхдневный траур. Он продлится 25, 26 и 27 июля.