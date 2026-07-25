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Регион
25 июля, 10:59

Один пострадавший при ударе ВСУ по Кирову остаётся в крайне тяжёлом состоянии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Один из пострадавших при ударе по предприятию в Кирове остаётся в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Состояние одного из пострадавших — крайне тяжёлое, врачи борются за его жизнь», — заявил представитель Минздрава.

Ракетная атака произошла утром в пятницу. Губернатор Кировской области первоначально сообщил о шести погибших и 26 раненых. В регионе объявили трёхдневный траур. Он продлится 25, 26 и 27 июля.

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Напомним, украинские военные нанесли ракетный удар по предприятию в Кирове. В результате атаки погибли шесть человек, ещё 26 получили ранения. Возникший на объекте пожар оперативно ликвидировали. В больницах остаются 12 пострадавших. Состояние одного пациента оценивается как крайне тяжёлое, ещё двоих — как тяжёлое.

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Владимир Озеров
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