Кировский губернатор допустил снятие лимитов на топливо в ближайшие дни

Власти Кировской области допустили отмену ограничений на розничный отпуск бензина уже в ближайшие дни. Губернатор региона Александр Соколов заявил, что ситуация с топливом постепенно стабилизируется.

«Если картина будет улучшаться, на этой неделе отменим все ограничения. Понимаю, что три недели были для многих напряжёнными. Спасибо всем за выдержку», — написал он.

Поставки топлива увеличились, а ситуация на автозаправочных станциях начала приходить в норму. Очереди, которые ранее наблюдались на АЗС, сейчас практически исчезли.

Как заявил губернатор, такого количества топлива должно хватить для полного покрытия потребностей жителей области. Одновременно частные заправочные станции начали снижать стоимость бензина, сообщил глава региона. Соколов напомнил, что заметный дефицит топлива в Кировской области начал проявляться 6–7 июля. По его словам, опыт других регионов показывает: если проблемы с бензином начинаются раньше, то обычно ситуация нормализуется примерно через три-четыре недели.

Ранее стало известно, что крупные сети автозаправок начали постепенно отказываться от жёстких ограничений на продажу бензина. Часть компаний уже полностью вернула свободный отпуск топлива. Так, на заправках «ЛУКОЙЛа» в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области лимиты отменили.