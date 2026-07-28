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28 июля, 13:54

Водитель BMW насмерть сбил двух пенсионеров на зебре в Крыму

Обложка © Telegram/ МВД Крым 102

Обложка © Telegram/ МВД Крым 102

Двое пенсионеров погибли под колёсами BMW в Ленинском районе. Трагедия произошла на пешеходном переходе в районе Семёновки. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Мужчины 74 и 80 лет пересекали дорогу по «зебре». В этот момент на них наехала иномарка. За рулём автомобиля находился 33-летний водитель. От полученных травм оба пострадавших скончались на месте.

На участке работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают скорость машины и другие обстоятельства аварии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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26 июля похожее ДТП произошло в Донецке. Водитель микроавтобуса не пропустил 60-летнюю женщину на нерегулируемом переходе. Пострадавшая получила смертельные травмы и скончалась на месте.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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