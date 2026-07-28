Двое мужчин получили 7 лет за похищение ребёнка по заказу отца

В Новосибирске двое мужчин получили по 7 лет строгого режима за похищение ребёнка по заказу его отца. О вынесенном приговоре сообщили в следственном управлении СК России по региону.

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«Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум мужчинам. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ, ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 126 УК РФ», — говорится в сообщении.

Исполнителями оказались жители Свердловской области. Следствие выяснило, что в начале 2025 года 40-летний отец семейства, имеющий австралийское гражданство, нанял сразу шестерых человек для захвата своих малолетних детей. За содействие злоумышленникам пообещали вознаграждение в размере 200 тысяч рублей.

Преступный план реализовали в конце февраля. Мужчина напал на бывшую жену во время прогулки. Шестилетнего сына он затолкал в машину и вывез в неизвестном направлении, планируя переправить его в Австралию. Пятилетнюю девочку матери удалось отстоять. Автомобилем управлял один из нанятых сообщников, а двое других страховали операцию и расплачивались с исполнителями. После задержания в Екатеринбурге всех участников доставили в Новосибирск.

Ранее в Прокопьевске полицейские задержали двух местных жителей, которые насильно удерживали 10-летнего ребёнка в багажнике автомобиля. Сотрудники отдела полиции «Зенковский» выяснили, что на улице между подростками и школьником вспыхнула ссора, в ходе которой они силой засунули мальчика в багажник, отвезли к гаражу и ограничили ему свободу передвижения. Позже пострадавший сумел самостоятельно освободиться, сбежал и немедленно рассказал о произошедшем матери.