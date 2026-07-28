Церковь Вознесения Господня в «Коломенском» открыли после двух лет реставрации

В Москве завершили восстановление церкви Вознесения Господня в музее-заповеднике «Коломенское». Один из первых каменных шатровых храмов Руси вновь принимает посетителей после двух с половиной лет работ. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Церковь Вознесения Господня в «Коломенском» открыли после реставрации. Видео © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

«Реставрация шла два с половиной года. Специалисты укрепили кирпичную кладку, восстановили белокаменный декор, позолотили крест и декоративное яблоко на вершине шатра, сохранив исторический облик уникального памятника», — написал он.

После открытия храм продолжит выполнять сразу несколько функций. В дни крупных православных праздников здесь будут проходить богослужения, а для туристов сохранится музейная часть.

Посетителям доступны не только внутренние помещения церкви, но и подклет — нижний этаж здания. Там работает постоянная экспозиция, посвящённая истории храма и обретению Державной иконы Божией Матери. Основное храмовое пространство открыто в тёплый сезон. Сейчас там действует выставка об истории иконостасов и празднике Вознесения, а экспозицию в нижнем этаже можно посетить круглый год. Церковь Вознесения Господня построили в 1532 году. Памятник русского зодчества входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее в Государственном Эрмитаже вновь открыли для публики картину Тициана «Святой Себастьян» после завершения реставрации. Посетителям показали не только обновлённое полотно, но и материалы, рассказывающие о процессе восстановления. Специалисты музея провели подробное исследование произведения 1576 года и обнаружили особенности работы художника с красками и пигментами.