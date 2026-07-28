«А чего ты добился?»: Загитова разнесла хореографа Ригини за сомнения в её тренерском таланте

Собственная школа Алины Загитовой ещё не открылась, а олимпийской чемпионке уже пришлось защищать своё право учить других. Фигуристка жёстко ответила хореографу Ивану Ригини, усомнившемуся в её тренерских способностях.

Ранее он заявил, что короткая спортивная карьера Загитовой якобы не позволит ей самостоятельно передавать опыт воспитанникам. По мнению Ригини, успех будущего центра будет зависеть прежде всего от приглашённых наставников. Напомним, что хореограф поставил короткую и произвольную программы олимпийскому чемпиону Михаилу Шайдорову.

«Принижать меня публично — это не про профессионализм, а про слабость и двуличие. Думать, что из-за якобы короткой карьеры я не смогу ничему научить, — это, мягко говоря, скудоумие», — написала спортсменка.

Алина призналась, что ей особенно странно слышать подобные слова от коллеги, с которым она раньше хорошо общалась. Чемпионка добавила, что мужчину определяют его поступки. Загитова напомнила о годах тренировок в одном из сильнейших штабов мира, завоёванных титулах и глубоком понимании спорта. В подтверждение своих слов она прикрепила список достижений.

«А чего ты добился, как говорится?» — заключила фигуристка.

Ранее Иван Ригини уже оказывался в центре спора вокруг российского фигурного катания. После олимпийской победы Михаила Шайдорова хореограф призвал не связывать успех казахстанца с Россией, несмотря на то что спортсмен тренируется у олимпийского чемпиона Алексея Урманова.