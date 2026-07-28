Бывшая Пашиняна заявила об угрозе жизни после публикаций о семейном насилии

Анна Акопян заявила об угрозе своей жизни после публичных высказываний о проблеме семейного насилия в Армении. Бывшая спутница премьер-министра Никола Пашиняна пожаловалась на ситуацию на своей странице в личном блоге.

Поводом для тревоги стала серия её публикаций, в которых приводились реальные случаи жестокого обращения с замужними женщинами. Акопян призналась, что после поднятия этой темы начала ощущать прямую опасность для себя.

«После того как я подняла тему насилия в семьях, я чувствую угрозу жизни. Надеюсь, что государственные службы смогут не допустить подобного, потому что репутации страны будет нанесён серьёзный удар, если супруга премьер-министра станет жертвой насилия», — ответила Акопян.

Анна призвала женщин к смелости, подчеркнув, что только объединившись, они смогут защитить друг друга. По её словам, необходимо открыто заявлять о нетерпимости к насилию и ломать порочную практику подавления. В Генеральной прокуратуре республики агентству Sputnik Армения уже сообщили, что публикациям Акопян дали ход.

Анна Акопян и Никол Пашинян — пара с конца 1990-х. Они познакомились, когда Анна была студенткой первого курса факультета журналистики Ереванского госуниверситета, а Никол уже работал журналистом в оппозиционной газете «Айкакан жаманак». У них четверо детей, официально они не женаты. После «бархатной революции» 2018 года и прихода Пашиняна к власти она стала неофициальной первой леди Армении, возглавляла попечительский совет фонда «Мой шаг», благотворительный фонд «Город улыбок», запускала проекты вроде «Женщины за мир» и «Учиться — это модно».

Ранее Анна Акопян публично объявила о разрыве отношений с Николом Пашиняном. В обращении к соотечественникам она подтвердила, что их многолетний союз подошёл к концу, и попросила общественность отнестись к ситуации с пониманием, проявляя максимальную корректность и тактичность без лишних спекуляций. Причины завершения отношений Акопян раскрывать не стала, оставив подробности частной жизни за рамками публичного обсуждения.