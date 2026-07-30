Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 13:00

«Вам письмо от пациента»: Как рабочий алюминевого завода стал донором костного мозга и спас жизнь маленькой девочке

Мурад Абилов никогда не видел девочку, которой отдал свои стволовые клетки. Но теперь хранит её письмо и отпечаток маленькой ладони — благодарность за подаренную жизнь.

Фото из личного архива Мурада Абилова, почётного донора России и донора костного мозга, спасшего жизнь маленькой девочки

Фото из личного архива Мурада Абилова, почётного донора России и донора костного мозга, спасшего жизнь маленькой девочки

Осенью 2025 года электролизнику Братского алюминиевого завода Мураду Абилову позвонили с незнакомого номера. На другом конце провода спросили: «Помните, вы сдавали кровь на типирование? Вы подошли одному человеку. Не передумали?»

Мурад сначала решил, что произошла ошибка. Перезвонил, переспросил и только потом понял: где-то в другом регионе России тяжело болеет маленький ребёнок. У девочки онкологическое заболевание, ей нужна трансплантация костного мозга. Из тысяч потенциальных доноров генетически подошёл именно он — отец троих дочерей, почти 19 лет работающий на крупнейшем в России производстве алюминия.

Для Мурада донорство давно стало частью жизни. Он регулярно сдаёт кровь и получил звание почётного донора России. Несколько лет назад он вступил в Федеральный регистр доноров костного мозга: сдал обычный анализ на типирование и, вероятно, не думал, что однажды этот шаг окажется для кого-то единственным шансом.

После звонка началась долгая проверка. Мурад прошёл около 50 исследований. Врачи должны были убедиться, что совместимость подтверждена, а процедура безопасна для него самого. Когда все результаты пришли в норме, он отправился на донацию.

Несколько дней ему делали уколы препарата, который помогает стволовым клеткам выйти из костного мозга в кровь. Затем клетки собрали под постоянным наблюдением специалистов. Никакого героического пафоса в рассказе Мурада нет. Он говорит о врачах, анализах и дороге, словно сделал то, что на его месте должен был сделать каждый.

Через семь месяцев из центра гематологии пришло сообщение: «Мурад Назимович, вам письмо от пациента».

Писала мама девочки. Сам ребёнок ещё не умел выводить буквы, поэтому в конце письма оставил вместо подписи отпечаток ладони — пять разноцветных пальчиков на белом листе.

«Здравствуйте, наш супергерой и спаситель! Пишу я, мама, так как ребёнок ещё не умеет писать, но заверил письмо своей ладонью-печатью. Словами не передать нашу радость, любовь и благодарность за то, что Вы есть в этом мире, за то, что согласились пройти процедуру, за то, что подарили нам новую жизнь!» — говорилось в послании.

Письмо от мамы спасённой девочки Мурад Абилов получил через семь месяцев после донации. Инфографика © Life.ru

Письмо от мамы спасённой девочки Мурад Абилов получил через семь месяцев после донации. Инфографика © Life.ru

К этому моменту девочка уже пошла на поправку. Анализы были в норме, пересаженный костный мозг приживался и работал.

Мурад признаётся: когда он прочитал письмо, первым делом заплакал. Потом перечитал его вместе с семьёй.

«Рад, что благодаря мне у ребёнка произошёл “апгрейд” всего организма. Очень хочу через два года познакомиться с маленьким человеком, которому помог выздороветь», — говорит он.

Встретиться раньше донор и пациент не могут: правила сохраняют их анонимность. Пока Мурад знает только, что где-то растёт девочка, в чьём организме теперь работают его клетки. А её семья знает, что незнакомый человек однажды ответил на звонок и не отказался.

Во время процедуры донации стволовых клеток за состоянием донора на всех этапах следят медицинские специалисты. Фото из личного архива Мурада Абилова

Во время процедуры донации стволовых клеток за состоянием донора на всех этапах следят медицинские специалисты. Фото из личного архива Мурада Абилова

Отказов от участия в подобных операциях, по словам Мурада, всё ещё много. Людей пугает само словосочетание «донор костного мозга»: многие представляют сложную и травматичную процедуру. На деле потенциального донора на всём пути сопровождают специалисты, здоровье тщательно проверяют, а один из распространённых способов донации напоминает продолжительную сдачу крови.

Чтобы людей, готовых однажды ответить «да», становилось больше, в РУСАЛе, в который входит и Братский алюминиевый завод, развивают корпоративное донорство как постоянную программу, а не разовую акцию. Дни донора проходят весной и осенью прямо на производственных площадках и в офисах. Сотрудники могут сдать кровь, пройти типирование для вступления в Федеральный регистр и задать врачам вопросы, которые часто мешают принять решение.

За первые шесть месяцев 2026 года донорами крови стали 406 сотрудников компании, 58 из них вступили в регистр доноров костного мозга. Общий объём сданной крови составил почти 185 литров. А за три года в проекте приняли участие более 2100 человек, свыше 400 вошли в регистр.

Федеральное медико-биологическое агентство отметило медалью «За содействие донорскому движению» Юлию Евтушок, которая занимается развитием донорства в РУСАЛе. Фото из её личного архива

Федеральное медико-биологическое агентство отметило медалью «За содействие донорскому движению» Юлию Евтушок, которая занимается развитием донорства в РУСАЛе. Фото из её личного архива

Большинство из них, возможно, никогда не получит того самого звонка. Совпадение генотипов происходит редко. Но для кого-то запись в регистре может означать разницу между «донора нет» и «человек подошёл».

История Мурада именно об этом. Не о подвиге, к которому нужно готовиться всю жизнь, а о нескольких простых решениях: однажды сдать кровь, согласиться войти в регистр, поднять трубку и дать положительный ответ, когда выяснится, что ты нужен незнакомому ребёнку.

На память у него осталось письмо и яркий отпечаток маленькой ладони. У девочки — возможность расти дальше.

«Ничего не теряете»: Кто может стать донором костного мозга и почему это безопасно
«Ничего не теряете»: Кто может стать донором костного мозга и почему это безопасно
BannerImage
Алексей Берковиц
  • Статьи
  • благотворительность
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar