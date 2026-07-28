В КРСУ отгремел самый масштабный выпускной вечер за 33-летнюю историю

В Бишкеке прошёл самый масштабный за 33-летнюю историю выпускной Кыргызско-Российского Славянского университета. Торжественная церемония состоялась 25 июля, собрав рекордное количество молодых специалистов, сообщает РИАМО.

Поздравить выпускников прибыл посол России в Кыргызстане Сергей Вакунов. Дипломат зачитал приветственный адрес от главы российского МИДа Сергея Лаврова и призвал собравшихся высоко нести знамя родного вуза, не забывая альма-матер. Председатель кыргызского парламента Марлен Маматалиев отметил весомый вклад учебного заведения в экономику, подчеркнув, что его стены за годы работы покинули около 40 тысяч высококвалифицированных специалистов. Официальную часть сменил праздничный концерт с участием группы PIZZA и популярных артистов.

КРСУ прочно удерживает позиции в топе вузов республики согласно рейтингу QS World University Rankings 2027. Среди его выпускников — действующий президент Кыргызстана Садыр Жапаров, окончивший заочное отделение юрфака в 2006 году, а также ряд депутатов, топ-менеджеров госкорпораций и архитекторов цифровизации страны. Сегодня университет реализует программу трансформации в модель «Университет 4.0», делая ставку на цифровизацию учебного процесса и развитие высокотехнологичных лабораторий.

Ранее сообщалось, что в Национальном центре «Россия» прошёл Всероссийский студенческий выпускной 2026 года, участники которого обсудили образ человека будущего и вечные ценности. К открытому диалогу присоединились представители Минобрнауки, Росмолодёжи и самого центра. Заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова подчеркнула, что задача современных вузов — готовить не просто дипломированных специалистов, а гармонично развитые личности с компетенциями, действительно востребованными рынком.