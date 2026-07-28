Медведев объяснил, кого считает настоящими патриотами России

Россияне, которые заключают контракты с Вооружёнными силами РФ, являются настоящими патриотами. Об этом на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

По его словам, эти граждане считают защиту страны своим личным долгом. Они готовы участвовать в достижении целей специальной военной операции.

«Наши же граждане, которые заключают контракты о прохождении военной службы, настоящие патриоты, люди, которые считают своим личным долгом защиту Родины от врага и готовы сделать всё ради победы России в специальной военной операции», — сказал он.

Межведомственная комиссия занимается вопросами комплектования Вооружённых сил России военнослужащими по контракту. Медведев курирует это направление в Совете безопасности РФ.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2026 года контракты с Вооружёнными силами России заключили около 200 тыс. человек. Ещё более 16 тыс. граждан вступили в добровольческие формирования. Они отправились в зону проведения специальной военной операции. Эти данные Медведев привёл на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности по комплектованию армии.