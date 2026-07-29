Игнатьев предупредил Украину, что эта зима будет самой тяжёлой за всё время СВО

Предстоящая зима может стать для Украины самой сложной за всё время конфликта. Энергетическая система страны работает на пределе возможностей, заявил глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев, чьи слова приводит украинское издание «Страна».

Специалист связал прогноз с состоянием объектов энергетической инфраструктуры. По его оценке, российские военные продолжают наносить по ним удары. Значительная часть предприятий прекратила работу либо получила серьёзные повреждения.

«Дарницкая ТЭЦ фактически разрушена и находится в частной собственности. Поэтому ни киевские городские власти не смогут туда инвестировать средства, ни госбюджет», — сказал Игнатьев.

Эксперт пояснил, что власти Киева не смогут направить деньги на восстановление Дарницкой ТЭЦ из-за её формы собственности. Непростая ситуация также сохраняется вокруг столичных ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет отвёл энергетике Украины не более двух месяцев устойчивой работы. По его мнению, система может не продержаться до начала отопительного сезона. Парламентарий связал прогноз с возможным продолжением ударов Вооружённых сил России по украинской инфраструктуре. Проблемы с электроснабжением в стране усилились в конце 2025 года после повреждения энергетических объектов и наступления холодов. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации, а во многих регионах начали ежедневно отключать электричество.