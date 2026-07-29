Оппозиционные депутаты предложили полностью прекратить военную помощь Украине и направить освободившиеся средства на поддержку граждан Италии. Резолюцию внесли в Палату депутатов страны, сообщила газета Blitz Quotidiano.

Инициативу подготовили представители партии «Национальное будущее». Документ предусматривает немедленную остановку поставок вооружения Киеву.

«Партия «Национальное будущее» (Futuro Nazionale) повышает ставки в конфликте вокруг энергетической политики и военной поддержки Украины, внеся в Палату депутатов резолюцию, призывающую к немедленной приостановке поставок оружия в Киев», — говорится в материале.

Один из депутатов связал санкционную политику Рима с ухудшением экономической ситуации в Италии. По его мнению, ограничения против России создают дополнительные трудности для жителей страны. Депутат Эдоардо Зиелло сообщил, что партия выступает за полную остановку военных поставок Украине. Деньги, которые власти тратят на эту помощь, авторы резолюции предлагают направить итальянским семьям.

Ранее вице-спикер Сейма Польши и лидер объединения «Конфедерация» Кшиштоф Босак призвал как можно быстрее остановить финансовую помощь Украине. Он выступил против безусловного финансирования Киева за счёт польских налогоплательщиков. Босак указал, что Варшава перечисляет деньги Евросоюзу, после чего объединение направляет средства украинской стороне. По мнению политика, такой механизм оставляет Польше долги, которые придётся выплачивать десятилетиями. Он также допустил, что США руководствуются собственной логикой, однако это не меняет его позиции по вопросу дальнейшей поддержки Киева.