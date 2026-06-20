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Регион
20 июня, 10:34

Филиппо призвал прекратить помощь Киеву после лишения Зеленского ордена Польши

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал страны Европы немедленно прекратить военную и финансовую помощь Украине. Поводом стало решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого орла.

«Конечно, эту награду нужно было отозвать, но нужно также и в первую очередь как можно скорее прекратить выделять какое-либо оружие или средства этой стране!» — написал политик в соцсети.

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Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла — высшей государственной награды Польши. Причиной стала героизация деятелей Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*), в частности участие Зеленского в перезахоронении останков Андрея Мельника и присвоение центру спецопераций «Север» имени «героев УПА». Навроцкий заявил, что как Великий магистр ордена обязан поддерживать его честь, и принял решение лишить Зеленского награды, вручённой в 2023 году.

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*Организация включена в перечень экстремистских, её деятельность запрещена в России.

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Анастасия Никонорова
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