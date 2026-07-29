В ходе наступательной операции в Харьковской области военнослужащие 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» совместно с бойцами 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады освободили населённый пункт Артельное. Как рассказал заместитель командира роты с позывным Арта в видео, предоставленном Минобороны России, ключевую роль сыграла тактика малых штурмовых групп — по 2–3 человека, действовавших при поддержке артиллерии и разведывательных дронов.

По словам офицера, задача штурмовых групп заключалась в том, чтобы скрытно пройти по левому флангу, зайти в тыл противника, закрепиться и перерезать маршруты снабжения Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также лишить их возможности проводить ротацию.

«Наша задача была зайти в тыл противника, закрепиться, обрезать пути снабжения, возможность его ротации с дальнейшим закреплением на них. Что мы успешно выполнили. В дальнейшем продвинулись вглубь обороны, соединились с нашими союзниками, взяли в кольцо данный населённый пункт с последующей его зачисткой и освобождением от вражеских сил», — подчеркнул Арта.

В ходе наступления бойцы уничтожили опорные пункты, огневые точки и полевые склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Последующие подразделения закреплялись на захваченных рубежах, окончательно нарушив логистическую систему украинской армии. Активную поддержку наступлению оказывали ствольная и миномётная артиллерия, а также подразделения беспилотных систем. Операторы дронов в реальном времени корректировали движение штурмовых групп, помогая им обходить укрепления и заходить с флангов.

Благодаря грамотному планированию и слаженным действиям, противник был дезорганизован и не оказал активного сопротивления. В ходе штурма военнослужащие 11-го танкового полка взяли в плен несколько украинских солдат, которые предоставили ценные сведения о расположении командиров, пунктах запуска БПЛА и огневых позициях. Это ускорило зачистку населённого пункта.

Подразделения группировки «Север» продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, ежесуточно продвигаясь вперёд и оттесняя противника от государственной границы.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что после освобождения Донбасса Россия начнёт формировать зону безопасности на Черниговском направлении. По его словам, если противник начал подготовку рубежей, необходимо наносить превентивные удары, включая авиацию. Местность сложная — болота и лес, участки заминированы. Аналитик считает, что зону безопасности создавать придётся в любом случае, но окончательное решение остаётся за верховным главнокомандующим и Генштабом.