Армия России может создать зону безопасности под Черниговом, заявил военэксперт

После освобождения Донбасса Россия начнёт формировать зону безопасности на Черниговском направлении. Такое мнение «Газете.ru» высказал военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя планы ВСУ возвести оборонительные укрепления у этого города.

По его словам, если противник начал подготовку рубежей, необходимо наносить превентивные удары, включая авиацию. Местность сложная — болота и лес, участки заминированы. Аналитик считает, что зону безопасности создавать придётся в любом случае, но окончательное решение остаётся за верховным главнокомандующим и Генштабом.

А ранее Life.ru писал, что под Черниговом вспыхнули резервуары с топливом ВСУ после удара «Герани» ВС РФ. По данным Минобороны РФ, в результате резервуары с горюче-смазочными материалами получили повреждения, а на месте вспыхнул мощный пожар.