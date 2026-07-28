Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 11:22

Армия России может создать зону безопасности под Черниговом, заявил военэксперт

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

После освобождения Донбасса Россия начнёт формировать зону безопасности на Черниговском направлении. Такое мнение «Газете.ru» высказал военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя планы ВСУ возвести оборонительные укрепления у этого города.

По его словам, если противник начал подготовку рубежей, необходимо наносить превентивные удары, включая авиацию. Местность сложная — болота и лес, участки заминированы. Аналитик считает, что зону безопасности создавать придётся в любом случае, но окончательное решение остаётся за верховным главнокомандующим и Генштабом.

В Чернигове девушка угостила военных ВСУ бургерами со взрывчаткой
В Чернигове девушка угостила военных ВСУ бургерами со взрывчаткой

А ранее Life.ru писал, что под Черниговом вспыхнули резервуары с топливом ВСУ после удара «Герани» ВС РФ. По данным Минобороны РФ, в результате резервуары с горюче-смазочными материалами получили повреждения, а на месте вспыхнул мощный пожар.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar