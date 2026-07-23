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23 июля, 11:23

В Чернигове девушка угостила военных ВСУ бургерами со взрывчаткой

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Gemini (не является фотографией с места событий)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Gemini (не является фотографией с места событий)

На блокпосту в Чернигове обнаружили самодельное взрывное устройство, спрятанное в бургере. Пакеты с фастфудом военнослужащим ВСУ передала неизвестная девушка. Об этом сообщил украинский портал Cheline.

Инцидент, по данным СМИ, произошёл на выезде в сторону Киева. Неизвестная подъехала к блокпосту и передала военнослужащим несколько пакетов с бургерами, объяснив свой поступок желанием поблагодарить их.

Во время проверки содержимого одного из бургеров было обнаружено СВУ. Военные вынесли пакеты подальше от блокпоста. По данным издания, именно это позволило избежать жертв.

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Ранее стало известно, что украинские военные применяют самодельные взрывные устройства, замаскированные под бытовые предметы. Они используют упаковки от шоколадных батончиков, зажигалки, фонари и другие повседневные вещи.

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Милена Скрипальщикова
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