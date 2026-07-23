В Чернигове девушка угостила военных ВСУ бургерами со взрывчаткой

На блокпосту в Чернигове обнаружили самодельное взрывное устройство, спрятанное в бургере. Пакеты с фастфудом военнослужащим ВСУ передала неизвестная девушка. Об этом сообщил украинский портал Cheline.

Инцидент, по данным СМИ, произошёл на выезде в сторону Киева. Неизвестная подъехала к блокпосту и передала военнослужащим несколько пакетов с бургерами, объяснив свой поступок желанием поблагодарить их.

Во время проверки содержимого одного из бургеров было обнаружено СВУ. Военные вынесли пакеты подальше от блокпоста. По данным издания, именно это позволило избежать жертв.

Ранее стало известно, что украинские военные применяют самодельные взрывные устройства, замаскированные под бытовые предметы. Они используют упаковки от шоколадных батончиков, зажигалки, фонари и другие повседневные вещи.