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21 июля, 10:06

Под Черниговом вспыхнули резервуары с топливом ВСУ после удара «Герани»

Минобороны РФ: «Герань» разбила хранилища нефтепродуктов в Черниговской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Под городом Бахмач в Черниговской области ударный дрон «Герань-4» разбил резервуары, где хранилось топливо ВСУ Об этом рассказали в Минобороны РФ 21 июля.

Как отметили в военном ведомстве, расчёт беспилотника «Герань-4 сикер» нанёс удар по нефтехранилищу неподалёку от этого населённого пункта. В результате резервуары с горюче-смазочными материалами получили повреждения, а на месте вспыхнул мощный пожар.

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До этого российские военные поразили стоянку грузовиков в Днепропетровской области, откуда снабжали ВСУ. По данным Минобороны, часть машин перевозила дроны и запчасти к ним, а отдельные автоцистерны использовали для доставки и хранения топлива. В ведомстве уточнили, что уничтожение цели зафиксировали средства объективного контроля.

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Вероника Бакумченко
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