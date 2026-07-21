Под Черниговом вспыхнули резервуары с топливом ВСУ после удара «Герани»

Под городом Бахмач в Черниговской области ударный дрон «Герань-4» разбил резервуары, где хранилось топливо ВСУ Об этом рассказали в Минобороны РФ 21 июля.

Как отметили в военном ведомстве, расчёт беспилотника «Герань-4 сикер» нанёс удар по нефтехранилищу неподалёку от этого населённого пункта. В результате резервуары с горюче-смазочными материалами получили повреждения, а на месте вспыхнул мощный пожар.

До этого российские военные поразили стоянку грузовиков в Днепропетровской области, откуда снабжали ВСУ. По данным Минобороны, часть машин перевозила дроны и запчасти к ним, а отдельные автоцистерны использовали для доставки и хранения топлива. В ведомстве уточнили, что уничтожение цели зафиксировали средства объективного контроля.