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20 июля, 14:38

«Герани» накрыли автопарк ВСУ под Днепром: уничтожены грузовики с дронами и ГСМ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военные поразили стоянку грузовой техники, которую использовали для снабжения ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Удар нанесли расчёты беспилотников «Герань». Как уточнила пресс-служба военного ведомства, находившиеся там машины перевозили дроны и комплектующие к ним. Кроме того, отдельные автоцистерны применялись для доставки горюче-смазочных материалов и временного хранения нефтепродуктов.

«Успешное уничтожение цели подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени», — заявили в Минобороны.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российские военные постоянно находят на островах в дельте Днепра скелеты украинских бойцов и экипировку натовского образца. Эта территория находится под контролем ВС РФ, но украинские подразделения обстреливают её с помощью дронов и артиллерии, не предпринимая наземных атак.

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Владимир Озеров
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