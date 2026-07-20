«Герани» накрыли автопарк ВСУ под Днепром: уничтожены грузовики с дронами и ГСМ

Российские военные поразили стоянку грузовой техники, которую использовали для снабжения ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Удар нанесли расчёты беспилотников «Герань». Как уточнила пресс-служба военного ведомства, находившиеся там машины перевозили дроны и комплектующие к ним. Кроме того, отдельные автоцистерны применялись для доставки горюче-смазочных материалов и временного хранения нефтепродуктов.

«Успешное уничтожение цели подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени», — заявили в Минобороны.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские военные постоянно находят на островах в дельте Днепра скелеты украинских бойцов и экипировку натовского образца. Эта территория находится под контролем ВС РФ, но украинские подразделения обстреливают её с помощью дронов и артиллерии, не предпринимая наземных атак.