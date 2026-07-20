«Герани» накрыли автопарк ВСУ под Днепром: уничтожены грузовики с дронами и ГСМ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские военные поразили стоянку грузовой техники, которую использовали для снабжения ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Удар нанесли расчёты беспилотников «Герань». Как уточнила пресс-служба военного ведомства, находившиеся там машины перевозили дроны и комплектующие к ним. Кроме того, отдельные автоцистерны применялись для доставки горюче-смазочных материалов и временного хранения нефтепродуктов.
«Успешное уничтожение цели подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени», — заявили в Минобороны.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские военные постоянно находят на островах в дельте Днепра скелеты украинских бойцов и экипировку натовского образца. Эта территория находится под контролем ВС РФ, но украинские подразделения обстреливают её с помощью дронов и артиллерии, не предпринимая наземных атак.
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