Детский лагерь под Новосибирском досрочно закрыл смену из-за инфекции

В Новосибирской области досрочно завершили третью смену в детском лагере Искитимского района «Чкаловец» после сообщений об инфекционном заболевании среди детей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Решение затронуло старшую смену. В региональном управлении заявили, что смену закрывают из профилактических соображений, чтобы снизить возможные риски для здоровья детей и не допустить осложнения ситуации.

Параллельно Следственный комитет начал доследственную проверку по информации об инфекционном заболевании у нескольких детей. Следователи выехали в лагерь. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, старшую смену детского лагеря «Чкаловец» под Новосибирском досрочно отправляют домой после вспышки инфекции. Шесть ребят пожаловались на высокую температуру, боль в горле и сыпь. Пятерых заболевших госпитализировали. По словам директора Ларисы Котовой, состояние детей остаётся стабильным. Угрозы их жизни нет. Младшая и средняя смены продолжают работу, поскольку их воспитанники не контактировали с заболевшими. Сейчас на территории и в помещениях проводят санитарную обработку.