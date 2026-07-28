В лагере «Чкаловец» под Новосибирском закрыли старшую смену из-за инфекции

Старшую смену детского лагеря «Чкаловец» под Новосибирском досрочно отправляют домой после вспышки инфекции. Об этом пишет телеграм-канал Mash Siberia.

Старшую смену «Чкаловца» досрочно отправляют домой. Видео © Telegram/ Mash Siberia

Шесть ребят пожаловались на высокую температуру, боль в горле и сыпь. Пятерых заболевших госпитализировали. По словам директора Ларисы Котовой, состояние детей остаётся стабильным. Угрозы их жизни нет.

После появления первых симптомов в учреждение приехали специалисты Роспотребнадзора. По итогам проверки было решено завершить отдых старшей группы раньше срока. Младшая и средняя смены продолжают работу, поскольку их воспитанники не контактировали с заболевшими.

Сейчас на территории и в помещениях проводят санитарную обработку. Какая именно инфекция выявлена у ребят, пока не сообщается.

В июле в лагере «Северный Артек» в Архангельской области энтеровирус выявили у 13 детей и трёх взрослых. После массового заболевания Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг.