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Регион
21 июля, 18:23

СК возбудил дело после вспышки энтеровируса в лагере «Северный Артек»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Архангельской области возбуждено уголовное дело после массового заболевания в центре детского отдыха. Медицинская помощь потребовалась 13 несовершеннолетним и трём взрослым. Об этом пишет пресс-служба управления СК России по региону.

Расследование ведётся по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело принял к производству Холмогорский межрайонный следственный отдел.

Сотрудники СК осматривают территорию центра и устанавливают обстоятельства произошедшего. На месте уже изъяли необходимые образцы. Кроме того, следователи запросили документы и назначили экспертизы. Специалистам предстоит определить источник инфекции и выяснить, соблюдались ли в учреждении санитарные требования.

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Напомним, что инцидент произошёл в детском лагере «Северный Артек». Предварительно, речь идёт о вспышке энтеровирусной инфекции.

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Полина Никифорова
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