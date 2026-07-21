Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июля, 16:24

ЧП в «Северном Артеке»: 13 детей и трое взрослых слегли с энтеровирусом в лагере

Вспышка энтеровируса произошла в лагере «Северный Артек»в Архангельской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В детском лагере «Северный Артек» в Архангельской области случилась вспышка энтеровирусной инфекции — заболели 16 человек, среди них 13 детей. Об этом сообщила прокуратура региона в своём телеграм-канале.

«Прокуратурой Холмогорского района проводится проверка по факту вспышки энтеровирусной инфекции...» — сообщили представители ведомства.

Специалистам предстоит установить ключевые факторы, спровоцировавшие заражение, а также проверить, исчерпывающими ли были меры лагерной администрации по недопущению рисков и насколько экстренно реагировала местная медицина. По завершении проверки будет дана оценка законности действий должностных лиц, и при обнаружении нарушений нормативов последует незамедлительное прокурорское воздействие.

Отрицательное оздоровление: Дети массово отравились в спортивном лагере под Омском
Отрицательное оздоровление: Дети массово отравились в спортивном лагере под Омском

Ранее Роспотребнадзор порекомендовал жителям Тюмени кипятить воду перед употреблением. Жители пожаловались на изменение её запаха и вкуса.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Архангельская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar