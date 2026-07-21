ЧП в «Северном Артеке»: 13 детей и трое взрослых слегли с энтеровирусом в лагере

В детском лагере «Северный Артек» в Архангельской области случилась вспышка энтеровирусной инфекции — заболели 16 человек, среди них 13 детей. Об этом сообщила прокуратура региона в своём телеграм-канале.

«Прокуратурой Холмогорского района проводится проверка по факту вспышки энтеровирусной инфекции...» — сообщили представители ведомства.

Специалистам предстоит установить ключевые факторы, спровоцировавшие заражение, а также проверить, исчерпывающими ли были меры лагерной администрации по недопущению рисков и насколько экстренно реагировала местная медицина. По завершении проверки будет дана оценка законности действий должностных лиц, и при обнаружении нарушений нормативов последует незамедлительное прокурорское воздействие.

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