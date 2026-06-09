Прокуратура проверяет лагерь «Алые паруса» после отравления 29 человек
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В структурном отделении детского оздоровительного лагеря «Алые паруса» в Калининградской области норовирус подхватили 27 несовершеннолетних и два взрослых сотрудника. О данном факте ТАСС проинформировали в прокуратуре региона.
Случай массового заражения кишечной инфекцией зафиксировали 7 июня в комплексной детско-юношеской спортивной школе — она же выступает структурным подразделением лагеря «Алые паруса». Эпидемиологическое расследование организовало местное управление Роспотребнадзора. Специалисты уже взяли пробы питьевой воды, смывы с внешних объектов, образцы сырья и готовых блюд, а также биологический материал у персонала пищеблока — всё для того, чтобы выяснить точные причины вспышки.
Для того чтобы справиться с очагом инфекции, был задействован целый ряд противоэпидемических средств, в том числе дезинфекция. Из-за того, что нарушения всё же обнаружили, было решено закончить лагерную смену раньше запланированного срока.
Ранее сообщалось, что вспышка вируса произошла в лагере «Уральские зори» в Башкирии, где отдыхали сироты и дети из малоимущих семей. Медики зафиксировали проявления инфекции сразу у нескольких подростков из возрастной категории 11–15 лет. Всего пострадало 16 человек. Причиной массового заражения, по предварительным данным, стал сотрудник пищеблока, у которого выявили норовирус. Незадолго до вспышки заболевания воспитанникам подавали крабовый салат.
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