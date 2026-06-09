Прокуратура проверяет лагерь «Алые паруса» после отравления 29 человек

В структурном отделении детского оздоровительного лагеря «Алые паруса» в Калининградской области норовирус подхватили 27 несовершеннолетних и два взрослых сотрудника. О данном факте ТАСС проинформировали в прокуратуре региона.

Случай массового заражения кишечной инфекцией зафиксировали 7 июня в комплексной детско-юношеской спортивной школе — она же выступает структурным подразделением лагеря «Алые паруса». Эпидемиологическое расследование организовало местное управление Роспотребнадзора. Специалисты уже взяли пробы питьевой воды, смывы с внешних объектов, образцы сырья и готовых блюд, а также биологический материал у персонала пищеблока — всё для того, чтобы выяснить точные причины вспышки.

Для того чтобы справиться с очагом инфекции, был задействован целый ряд противоэпидемических средств, в том числе дезинфекция. Из-за того, что нарушения всё же обнаружили, было решено закончить лагерную смену раньше запланированного срока.