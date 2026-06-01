18 детей заразились норовирусом в психоневрологическом санатории Барнаула

В краевом детском психоневрологическом санатории Барнаула зафиксировали вспышку норовирусной инфекции. Жертвами заболевания стали 18 несовершеннолетних пациентов, сообщил ТАСС источник.

Пятнадцати из заболевших детей потребовалась госпитализация. Инцидент произошёл 31 мая.

Следственный комитет по Алтайскому краю уже возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Сотрудники ведомства выясняют, как вирус попал в учреждение, и кто виноват в произошедшем.

Ранее выяснилась причина отравления норовирусом 35 студентов кадетского корпуса имени А. И. Лебедя в Красноярске. Инфекцию нашли у одного из сотрудников кухни, который, предварительно и стал нулевым пациентом в случае со вспышкой заболевания в учебном заведении.