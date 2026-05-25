Семеро жителей Астраханской области заразились бруцеллёзом из-за молока

Следователи начали процессуальную проверку после обнаружения бруцеллёза в продукции фермерского хозяйства Камызякского района Астраханской области. Об этом уведомило региональное управление СК РФ.

Ранее в Роспотребнадзоре области информировали, что заболевание диагностировали у семерых церковнослужителей и прихожан, употреблявших сырое козье молоко из подсобного хозяйства одного из монастырей. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

В сообщении ведомства говорится, что проверка проводится по факту производства и сбыта товара, не соответствующего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (статья 238 УК РФ).

По предварительным данным, в одной из торговых точек Астрахани продавали молочную продукцию без сведений о производителе, дате изготовления и сроках годности. При проверке поставщика выявили нарушения ветеринарных требований, а в анализах крови мелкого рогатого скота обнаружили возбудителя бруцеллёза.

В ведомстве также отметили, что ранее в регионе уже фиксировали случаи заражения людей этим заболеванием, которые предположительно были связаны с употреблением той же продукции.

