При атаке FPV-дрона в Белгородском округе погиб мирный житель

В Белгородском округе в результате удара украинского FPV-дрона погиб мирный житель. Беспилотник атаковал грузовой автомобиль ранним утром. Об этом сообщил оперштаб региона.

Трагедия произошла в районе посёлка Октябрьский. Целью беспилотника стал грузовик, по которому был нанесён удар. После попадания транспорт охватило пламя. В результате пожара автомобиль был полностью уничтожен.

Мужчина, находившийся в машине, получил смертельные ранения. Спасти его не удалось — он скончался на месте. Власти региона выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее Белгородская область вновь подверглась атакам украинских беспилотников. В результате ударов пострадали четыре мирных жителя. В посёлке Политотдельский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Водитель получил множественные осколочные ранения и в тяжёлом состоянии был доставлен в городскую больницу № 2 Белгорода. Грузовик получил повреждения.