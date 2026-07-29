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Регион
29 июля, 05:21

При атаке FPV-дрона в Белгородском округе погиб мирный житель

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Белгородском округе в результате удара украинского FPV-дрона погиб мирный житель. Беспилотник атаковал грузовой автомобиль ранним утром. Об этом сообщил оперштаб региона.

Трагедия произошла в районе посёлка Октябрьский. Целью беспилотника стал грузовик, по которому был нанесён удар. После попадания транспорт охватило пламя. В результате пожара автомобиль был полностью уничтожен.

Мужчина, находившийся в машине, получил смертельные ранения. Спасти его не удалось — он скончался на месте. Власти региона выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Один мирный житель Белгородской области погиб, ещё один ранен из-за атаки БПЛА
Один мирный житель Белгородской области погиб, ещё один ранен из-за атаки БПЛА

Ранее Белгородская область вновь подверглась атакам украинских беспилотников. В результате ударов пострадали четыре мирных жителя. В посёлке Политотдельский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Водитель получил множественные осколочные ранения и в тяжёлом состоянии был доставлен в городскую больницу № 2 Белгорода. Грузовик получил повреждения.

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Милена Скрипальщикова
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