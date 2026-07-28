Один мирный житель Белгородской области погиб, ещё один ранен из-за атаки БПЛА
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В Белгородской области при атаке украинского дрона погиб человек. Как сообщили в оперштабе, удар пришёлся по коммерческому объекту в посёлке Новосадовый. Один мужчина скончался на месте от полученных травм. Ещё один пострадавший доставлен в больницу №2 Белгорода с акубаротравмой.
В результате взрыва дрона загорелись автомобиль и оборудование, пожар уже потушен.
Под обстрел также попали Новая Нелидовка, Шебекино, Замостье и Двулучное. Пострадало имущество местных жителей: повреждены два частных дома, две хозпостройки, автобус и две машины.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар беспилотником по многоэтажному жилому дому в Керчи. В результате пострадали десять человек.
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