Один мирный житель Белгородской области погиб, ещё один ранен из-за атаки БПЛА

В Белгородской области при атаке украинского дрона погиб человек. Как сообщили в оперштабе, удар пришёлся по коммерческому объекту в посёлке Новосадовый. Один мужчина скончался на месте от полученных травм. Ещё один пострадавший доставлен в больницу №2 Белгорода с акубаротравмой.

В результате взрыва дрона загорелись автомобиль и оборудование, пожар уже потушен.

Под обстрел также попали Новая Нелидовка, Шебекино, Замостье и Двулучное. Пострадало имущество местных жителей: повреждены два частных дома, две хозпостройки, автобус и две машины.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар беспилотником по многоэтажному жилому дому в Керчи. В результате пострадали десять человек.