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28 июля, 13:45

Один мирный житель Белгородской области погиб, ещё один ранен из-за атаки БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Белгородской области при атаке украинского дрона погиб человек. Как сообщили в оперштабе, удар пришёлся по коммерческому объекту в посёлке Новосадовый. Один мужчина скончался на месте от полученных травм. Ещё один пострадавший доставлен в больницу №2 Белгорода с акубаротравмой.

В результате взрыва дрона загорелись автомобиль и оборудование, пожар уже потушен.

Под обстрел также попали Новая Нелидовка, Шебекино, Замостье и Двулучное. Пострадало имущество местных жителей: повреждены два частных дома, две хозпостройки, автобус и две машины.

В ЛНР двое мирных жителей погибли и семеро пострадали при атаках ВСУ
В ЛНР двое мирных жителей погибли и семеро пострадали при атаках ВСУ

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар беспилотником по многоэтажному жилому дому в Керчи. В результате пострадали десять человек.

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Наталья Демьянова
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