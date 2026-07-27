В ЛНР двое мирных жителей погибли и семеро пострадали при атаках ВСУ

Два человека погибли и семь получили ранения в результате атак украинских беспилотников на ЛНР. Данное заявление сделал глава региона Леонид Пасечник в своём телеграм-канале.

Трагический инцидент произошёл ранним утром в Перевальске. Там под удар попал гражданский грузовой автомобиль, водитель скончался на месте. В городском округе Первомайск ВСУ атаковали машину аварийной газовой службы. Водитель погиб, ещё трое сотрудников предприятия доставлены в больницы с травмами.

В Новоайдарском муниципальном округе была атакована грузовая «Газель», пострадала семейная пара. Кроме того, осколочные ранения получил мужчина, управлявший легковым автомобилем. В Луганске противник нанёс удар по пассажирскому микроавтобусу, ранив 43-летнего водителя. Там же вражеский беспилотник атаковал припаркованный грузовик, но в этот раз обошлось без жертв.

Всем пострадавшим сейчас оказывают необходимую помощь. Леонид Пасечник пожелал раненым скорейшего выздоровления и выразил соболезнования семьям погибших. Он также добавил, что за сутки обстрелам подверглись жилой массив в Брянке, автостоянка в Перевальске, территория предприятия, а также коммунальная инфраструктура Краснодонского и Сватовского округов. Человеческих потерь в этих эпизодах удалось избежать, а все последствия сейчас документируют следователи СК России по ЛНР.

«Избежать ещё больших последствий удалось благодаря слаженной работе систем ПВО и мобильных огневых групп. Всего за сутки сбито свыше 40 воздушных целей», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в ДНР в результате атак ВСУ погибли 2 мирных жителя, ещё 14 человек получили ранения. Наиболее трагические последствия зафиксированы в Горловке. В Никитовском районе удар беспилотника пришёлся по рейсовому автобусу, что привело к гибели водителя и 1 пассажира, ещё 7 человек были ранены. Кроме того, в Центрально-Городском районе атаке подверглась карета скорой помощи, в результате чего пострадали 3 медработника и пациент.