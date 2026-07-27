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26 июля, 23:19

Два человека погибли, ещё 14 пострадали при атаках ВСУ на ДНР

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Два мирных жителя погибли, ещё 14 человек получили ранения в результате атак ВСУ по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

По его словам, наиболее серьёзные последствия зафиксированы в Горловке. В Никитовском районе города удар беспилотника пришелся по рейсовому автобусу — погибли водитель и пассажир, ещё семь человек получили ранения.

Кроме того, в Центрально-Городском районе Горловки была атакована машина скорой помощи, пострадали три медицинских работника и пациент. Также ранения получили жители Волновахского округа и Зугрэса. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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Ранее сообщалось, что в Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки FPV-дрона погиб человек. Также беспилотник ВСУ атаковал ЗАГС в Белгороде во время свадебной церемонии. В результате пострадали жених и один из гостей, а у невесты загорелось свадебное платье.

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Артём Гапоненко
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