Трое мужчин пострадали при атаке дрона ВСУ на Рыльск

В результате удара беспилотника Вооружённых сил Украины по городу Рыльску пострадали трое мужчин. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

У 36-летнего пострадавшего диагностировано растяжение связок голеностопа. Двое мужчин — 39 и 51 лет — получили акубаротравму. Всем оказана необходимая медицинская помощь, серьёзных травм нет. Пострадавшие будут наблюдаться амбулаторно. Городские службы работают в штатном режиме.