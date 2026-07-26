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26 июля, 11:13

Трое мужчин пострадали при атаке дрона ВСУ на Рыльск

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В результате удара беспилотника Вооружённых сил Украины по городу Рыльску пострадали трое мужчин. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

У 36-летнего пострадавшего диагностировано растяжение связок голеностопа. Двое мужчин — 39 и 51 лет — получили акубаротравму. Всем оказана необходимая медицинская помощь, серьёзных травм нет. Пострадавшие будут наблюдаться амбулаторно. Городские службы работают в штатном режиме.

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Ранее глава Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате атаки беспилотника ВСУ в Никитовском районе города пострадали семь мирных жителей. Позже стало известно, что четыре человека погибли.

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Анастасия Никонорова
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