Четыре мирных жителя погибли при ударе ВСУ по Горловке в ДНР

Четыре мирных жителя погибли после атаки украинского беспилотника на Никитовский район Горловки. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своём канале в «Максе».

По словам главы муниципалитета, удар пришёлся по гражданской территории. Другие обстоятельства произошедшего и сведения о возможных пострадавших пока не приводятся.

«Вследствие атаки БПЛА украинских террористов в Никитовском районе Горловки погибли четыре мирных жителя. Вечная память невинно убиенным. Соболезнования родным и близким», — написал Приходько.

Это уже не первая атака Горловки со стороны Украины на сегодня. Ранее Life.ru рассказывал, что во время очередного обстрела ВСУ ранения получили семь мирных жителей. Тогда украинская армия атаковала город дронами.