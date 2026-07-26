Главком ВМФ России вскрыл смену мишеней безэкипажных катеров ВСУ на гражданские

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев заявил, что противник переориентировал атаки безэкипажных катеров с военных на гражданские объекты. По его словам, сейчас ВСУ атакуют преимущественно гражданское судоходство, в том числе суда третьих стран, особенно в акватории Чёрного моря.

Моисеев в эфире «Военной приёмки» Zvezdanews назвал эти действия актами международного терроризма и подчеркнул, что флот системно отслеживает и уничтожает вражеские катера. В качестве средств борьбы он упомянул подводные лодки проекта 636.3, входящие в состав Черноморского флота.

Ранее главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев заявил, что подводные лодки Черноморского флота участвуют в поражении объектов на Украине в рамках СВО, как в морской зоне, так и в интересах объединённой группировки войск. Адмирал подчеркнул, что Черноморский флот является воюющим флотом и ведёт систематические боевые действия все эти годы.