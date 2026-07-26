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26 июля, 08:53

Главком ВМФ рассказал об участии подлодок ЧФ в ударах по Украине

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Подводные лодки Черноморского флота участвуют в поражении объектов на территории Украины в рамках СВО. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев.

По его словам, ЧФ на протяжении нескольких лет систематически выполняет боевые задачи. Моряки действуют как в морской зоне, так и в интересах объединённой группировки войск.

«Конечно же, Черноморский флот для нас воюющий флот, по сути, все эти годы и длительное время он ведёт систематические боевые действия», — заявил адмирал в программе Zvezdanews «Военная приёмка».

Для ударов применяют и вооружение надводных кораблей и субмарин. Имеющийся ресурс этих средств используется для поражения объектов противника. В операциях задействованы дизель-электрические подлодки проекта 636.6, входящие в состав ЧФ. Аналогичные задачи выполняют фрегаты и другие корабли — носители ударного оружия, добавил Моисеев.

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Главком ВМФ Моисеев подтвердил, что носитель ядерного «Посейдона» уже в строю

К слову, сейчас Россия рассматривает возможность оснащения атомной подлодки «Хабаровск» ядерной торпедой «Посейдон», что способно повлиять на баланс сил в подводной сфере. Система, представленная Владимиром Путиным в 2018 году, проектировалась для преодоления ПРО и может угрожать прибрежной инфраструктуре, военно-морским базам и авианосным соединениям.

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Андрей Бражников
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