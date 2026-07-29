«Тише летучей мыши»: Псковские десантники первыми вошли в населённый пункт Шевченко в ДНР

Псковские десантники первыми вошли в населённый пункт Шевченко у Доброполья в ДНР. Об этом ТАСС рассказал разведчик 76-й дивизии ВДВ с позывным Шум.

По его словам, подразделению пришлось действовать до подхода основных сил, поскольку расстояние до населённого пункта было значительным.

Шум отметил, что скрытное продвижение позволило бойцам оказаться первыми на месте. По его словам, противник не ожидал такого развития событий.

«Нужно было не дожидаться прихода основных сил, потому что расстояния большие, преодолевать их незамеченным практически невозможно. Так как они (ВСУ — прим. Life.ru) нас не ожидали, мы закатились первые и тише летучей мыши работали», — рассказал разведчик.

Ранее командир разведывательной роты Евгений Саенко рассказал о действиях российских военных при освобождении Белицкого. По его словам, бойцы 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады смогли скрытно занять позиции внутри населённого пункта до начала активных действий, не раскрывая себя даже при приближении сил ВСУ.