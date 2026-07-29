Командир рассказал о скрытном продвижении ВС РФ при освобождении Белицкого

Российские военные группировки войск «Центр» при освобождении Белицкого смогли занять позиции внутри населённого пункта до перехода к активным действиям. Бойцы 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии пропускали военных Вооружённых сил Украины (ВСУ), не выдавая своего присутствия, рассказал командир разведывательной роты Евгений Саенко.

По его словам, разведчики и штурмовые группы получили задачу действовать максимально скрытно. Военные не вступали в бой даже при появлении противника поблизости, поскольку преждевременное открытие огня могло раскрыть их расположение. Когда необходимые силы были собраны, подразделения перешли к занятию зданий и закреплению в городе. По оценке Саенко, украинские военные не ожидали, что российским группам удастся продвинуться настолько глубоко.

Напомним, 23 июля российские войска освободили важный населённый пункт между Красноармейском и Добропольем — Белицкое. Его взяли под контроль подразделения группировки «Центр». А ранее глава разведывательной роты 42-й гвардейской дивизии группировки войск «Днепр» заявил, что российские подразделения беспилотных систем мешают ВСУ перебрасывать подкрепления к Орехову в Запорожской области. По его словам, разведывательные и ударные беспилотники действуют совместно. Их задачей является выявление маршрутов передвижения украинских подразделений.