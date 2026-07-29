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Регион
29 июля, 03:14

Командир рассказал о скрытном продвижении ВС РФ при освобождении Белицкого

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Российские военные группировки войск «Центр» при освобождении Белицкого смогли занять позиции внутри населённого пункта до перехода к активным действиям. Бойцы 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии пропускали военных Вооружённых сил Украины (ВСУ), не выдавая своего присутствия, рассказал командир разведывательной роты Евгений Саенко.

По его словам, разведчики и штурмовые группы получили задачу действовать максимально скрытно. Военные не вступали в бой даже при появлении противника поблизости, поскольку преждевременное открытие огня могло раскрыть их расположение. Когда необходимые силы были собраны, подразделения перешли к занятию зданий и закреплению в городе. По оценке Саенко, украинские военные не ожидали, что российским группам удастся продвинуться настолько глубоко.

Подразделения «Центра» освободили населённый пункт Красный Кут
Подразделения «Центра» освободили населённый пункт Красный Кут

Напомним, 23 июля российские войска освободили важный населённый пункт между Красноармейском и Добропольем — Белицкое. Его взяли под контроль подразделения группировки «Центр». А ранее глава разведывательной роты 42-й гвардейской дивизии группировки войск «Днепр» заявил, что российские подразделения беспилотных систем мешают ВСУ перебрасывать подкрепления к Орехову в Запорожской области. По его словам, разведывательные и ударные беспилотники действуют совместно. Их задачей является выявление маршрутов передвижения украинских подразделений.

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Тимур Хингеев
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