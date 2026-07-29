«Запутались в своём словоблудии»: В Крыму оценили слова Зеленского о возвращении полуострова

Первый заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков положительно воспринял недавнее высказывание Владимира Зеленского. По его мнению, признание экс-комиком отсутствия планов по возвращению региона — это шаг в верном направлении.

В то же время представитель полуострова обратил внимание на противоречивость риторики официального Киева. Украинская сторона продолжает рассуждать о принадлежности территории, однако эти заявления, по словам Цекова, лишены реальной основы и представляют собой пустые разговоры.

Парламентарий в беседе с «Газетой.ru» подчеркнул, что подобная демагогия сопровождает политику независимой Украины с самого начала. Он указал на то, что в Киеве изначально осознавали несправедливый и незаконный характер включения Крыма в состав республики после распада СССР.

Сейчас же, как отметил Цеков, нынешние украинские власти окончательно запутались в собственных тезисах. Он считает, что нынешняя словесная эквилибристика лишь подтверждает отсутствие внятной стратегии у официального Киева в отношении полуострова.

Ранее Владимир Зеленский прямо заявил, что у Киева нет планов на Крым. Его заявление стало первым столь откровенным признанием отсутствия конкретных наработок по данной территории со стороны официальных властей.