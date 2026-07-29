Владимир Зеленский в ходе визита в Соединённые Штаты публично оценил перспективы возвращения крымского полуострова под контроль украинской стороны. В рамках интервью телеканалу Fox News президент ответил на прямой вопрос о наличии у Киева чёткой стратегии по данному направлению.

Глава государства дал ответ на поставленный журналистом вопрос.

«К сожалению, нет»», — констатировал политик. Этот комментарий стал первым столь откровенным признанием отсутствия конкретных наработок по данной территории со стороны официальных властей.

До этого момента риторика украинского лидера была иной. В марте текущего года он озвучил жёсткую позицию в отношении граждан, поддержавших вхождение субъекта в состав РФ в 2014 году. Тогда политический деятель заявил, что «не считает за людей» тех, кто высказался за воссоединение с Россией.

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил отказаться от использования слова «украинцы» из-за его искусственного происхождения. Политик напомнил, что название «Украина» возникло лишь в XVI веке от слова «окраина». При этом жителей этой территории во времена Речи Посполитой именовали русскими, а выходцев из Московской державы — москалями. Древние восточнославянские ветви Прикарпатья и Закарпатья веками называли русинами, но никак не украинцами.