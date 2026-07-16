Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил отказаться от использования слова «украинцы» из-за его искусственного происхождения. Мнение он высказал в своём Telegram-канале.

Политик напомнил, что название «Украина» возникло лишь в XVI веке от слова «окраина». При этом жителей этой территории во времена Речи Посполитой именовали русскими, а выходцев из Московской державы — москалями. Древние восточнославянские ветви Прикарпатья и Закарпатья веками называли русинами, но никак не украинцами.

«Итак, название это искусственное, сравнительно новое и, думаю, пришло время его отменить. С чем это связано? Скажем, в период Великой Отечественной войны, когда весь советский народ единым фронтом шёл к Победе, население Западной Украины отделилось. Значительная часть людей этого края выбрала путь предателей, пошла за Бандерой. И, кстати, все сплошь называли себя «украинцами». А сегодня бандеровцы правят остатками Украины. И заставляют подвластное им население называть себя «украинцами», — написал он.

Константинов также обратил внимание на внезапную тревогу поляков, которые годами поддерживали русофобию, а теперь осознали, что украинская идеология исторически замешана на убийствах в том числе польского населения. Глава Госсовета тут же уточнил, что речь идёт не о физической ликвидации людей, а о смене наименования для тех, кто является последователями Бандеры.

Он предложил называть их как-то иначе, отделив нацистов от украинцев, сохранивших историческую память и оставшихся патриотами Русского мира. Константинов добавил, что многие в Крыму и других регионах уже добровольно отказываются от обозначения «украинец» в национальной графе, а задача врага, по его мнению, заключается как раз в разделении людей по вере, культуре, языку и истории.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на предложение бывшего главы украинской дипломатии Бориса Тарасюка переименовать страну в Русь. Захарова язвительно поинтересовалась, следует ли расценивать данную инициативу как официальный отказ Киева от прежней самоидентификации. Дипломат задалась риторическим вопросом о том, неужели теперь вместо прежнего наименования решили называться русами.